Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeuge führt Polizei zu Dieben

Ahaus (ots)

Ihrer Beute sicher fühlten sich zwei Ladendiebe am Montag in Ahaus. Rund 45 Packungen mit Süßigkeiten hatten die Männer aus Belarus gegen 16.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Coesfelder Straße entwendet. Im Markt ist ein Täter aktiv gewesen, ein zweiter wartete in einem Auto auf dem Parkplatz. Nachdem einer der Diebe bemerkte, dass er beobachtet wurde, entfernte sich der Wartende. Der Zeuge folgte dem Unbekannten bei seiner Irrfahrt von Ahaus nach Legden und wieder zurück. Auf einem Parkplatz an der Parallelstraße endete die Tour. Die alarmierte Polizei traf dort auch den zweiten Täter an. Im Fahrzeug lag das Diebesgut. Es folgte eine Ingewahrsamnahme der beiden Männer und die Sicherstellung der Diebesbeute. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung wurden die Diebe entlassen.

