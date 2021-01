Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Kabel von Baustellen gestohlen

Borken (ots)

Auf Elektrokabel hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Borken-Weseke abgesehen. Die Täter machten sich an einer Straßenbaustelle zu schaffen: Ins Visier genommen hatten sie die Kreuzung Nordvelener Straße / Kotten Büsken. Die Unbekannten brachten aus mehreren Laternen Kabelmaterial an sich, ebenso aus Fundamenten der Baustelle. Darüber hinaus ließen sie weitere 40 Meter Kabel vom Baustellengelände mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

