Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung zum Nachteil öffentlicher Verkehrsbetriebe

BoppardBoppard (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zur Sachbeschädigung an einem abgestellten Linienbus in der Straße Am Eisenberg in Boppard. Das Fahrzeug wurde von bislang unbekannten Personen mit schwarzer Farbe besprüht. In diesem Zusammenhang könnte die Beschädigung von Aushängen des Busfahrplans in der Marienberger Straße im gleichen Tatzeitraum stehen.

Hinweise auf den/ die Täter nimmt die PI Boppard unter 06742/ 80 90 entgegen.

