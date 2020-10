Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0697 --Fahrradfahrerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 22.10.2020, 11:40 Uhr

Am Donnerstagmorgen fuhr in Huchting der Fahrer eines Volvo beim Abbiegen eine 60-jährige Fahrradfahrerin an. Diese verletzte sich bei dem Unfall schwer am Kopf.

Gegen 11:40 Uhr fuhr der 54-jährige Fahrer eines Volvo die Heinrich-Plett-Alle entlang und wollte auf die B75 abbiegen. Dabei übersah er offenbar die ihm mit dem Fahrrad entgegenkommende 60-Jährige. Er prallte gegen das Hinterrad des Fahrrades, wodurch die Frau zu Fall kam und sich schwer am Kopf verletzte. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Es entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell