POL-HB: Nr.: 0694 --Überfall auf Apotheke

Ort: Bremen-Gröpelingen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 19.10.2020, 18:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Montagabend mit einer Schusswaffe eine Apotheke in Bremen-Gröpelingen und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr betrat ein Mann die Apotheke in der Oslebshauser Heerstraße. Er ging direkt hinter den Tressen auf die 40-jährige Angestellte zu und bedrohte sie mit einer schwarzen Schusswaffe. Gleichzeitig forderte er die Herausgabe von Bargeld. Im hinteren Bereich der Apotheke befand sich die Inhaberin. Als die 54 Jahre alte Frau auf die Szenerie im Verkaufsraum aufmerksam wurde, verständigte sie die Polizei. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, steckte sich der Täter das Geld in die Jackentasche, warf beim Herausstürmen noch Ware aus einem Regal und flüchtete dann mit dem Fahrrad auf der Oslebshauser Heerstraße in Richtung DIAKO. Die 40 Jahre alte Angestellte und ihre Chefin blieben unverletzt.

Der Täter war etwa 1,85 Meter groß, wurde auf 40 Jahre geschätzt und hatte eine kräftige Statur. Zur Tatzeit trug er eine blaue Arbeiterhose und eine schwarze Kapuzenjacke mit großen Taschen. Sein Gesicht bedeckte er mit einem dunklen Mund-Nasen-Schutz mit hellen Sternen.

Die Polizei fragt, wer am Montagabend den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zum Täter geben kann. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

