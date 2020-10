Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0693 --Ladendieb auf der Flucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz Zeit: 18.10.2020, 21:10 Uhr

Am Sonntagabend verfolgte ein 36-jähriger Ladendetektiv in der Bahnhofsvorstadt vergebens einen mutmaßlichen Dieb. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr versuchte ein Unbekannter ein Glas Honig und mehrere Flaschen Parfum aus einer Drogerie im Bahnhof zu stehlen. Ein Ladendetektiv sprach den Dieb vor dem Eingang des Hauptbahnhofs auf seine Tat an und hielt ihn fest. Dieser setzte sich zur Wehr und es kam zu einer Rangelei am Boden, die von Passanten beobachtet wurde. Der mutmaßliche Dieb konnte fliehen und rannte in Richtung Diskomeile. Der 36-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte die gestohlene Ware zwar wieder an sich nehmen, wurde aber von dem Unbekannten mit einer Flasche bedroht und leicht verletzt. Der mutmaßliche Dieb konnte endgültig fliehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur, schwarzem Haar und dunklem Teint. Zur Tatzeit trug er einen grünen Parka mit Kapuze, eine blaue Jeans und graue Schuhe. Außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei.

Die Polizei bittet weitere Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter: 0421 362-3888 zu melden.

