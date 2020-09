Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bedrohungslage in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Aufgrund einer stationären Bedrohungssituation findet zurzeit ein größerer Polizeieinsatz in der Paul-Hug-Straße gegenüber eines Lebensmittelgeschäftes in Wilhelmshaven statt. Die Paul-Hug-Straße ist in dem Bereich des Einsatzortes gesperrt und weiträumig zu umfahren. Es besteht aktuell keine Gefahr für Unbeteiligte. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Auskünfte zu der Einsatzlage gegeben werden. Es wird nachberichtet.

