POL-WHV: Polizei kontrolliert erneut die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Haltestellen (mit Foto)

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag fanden im Wilhelmshavener Stadtgebiet erneut Kontrollen statt, bei denen die Beamten die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an den Haltestellen kontrollierten. Dabei handelte es sich um die zweite Aktion, nachdem die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Anfang September bereits an einer landesweiten Kontrollmaßnahme teilgenommen hatte. Näheres ist der Pressemitteilung vom 03.09.2020 zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4697211 So kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie der Zentralen Polizeidirektion heute erneut die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an den Bushaltestellen im Wilhelmshavener Stadtgebiet. Das Fazit ist positiv: Die angetroffenen Bürgerinnen und Bürger hatte alle Masken dabei und kamen der Tragepflicht in den Bussen nach. Die Beamten führten zahlreiche Gespräche, zur Ahndung von Verstößen kam es jedoch nicht. Die Bürgerinnen und Bürger, die Verständnis für die erneute Kontrollaktion zeigten, wussten zudem, dass auch an den Haltestellen Maskenpflicht besteht. Bei der Kontrollaktion Anfang September war dies noch nicht der Fall. Die Beamten stellten damals bei vielen an Haltestellen wartenden Personen fest, dass die dortige Tragepflicht nicht bekannt war. "Alle Bushaltestellen wurden von den Stadtwerken entsprechend beschildert, so dass die dort Wartenden auf die Maskenpflicht hingewiesen werden", erklärt Polizeioberkommissar Tim Bachem, Leiter der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Grundsätzlich gilt: Denn gem. § 2 (1) Nr. 3 der Niedersächsischen Corona-Verordnung haben "Personen, die als [...] Fahrgast ein Verkehrsmittel des Personennahverkehrs und die hierzu gehörenden Einrichtungen nutzen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen."

