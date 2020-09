Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen - unbekannte Täter versuchen Geldautomaten in der Hegelstraße Ecke Gökerstraße aufzubrechen

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, den 15.09.2020, gegen 01:07 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Hegelstraße Ecke Gökerstraße aufzubrechen. Die Personen konnten unerkannt flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

