Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ladendieb flüchtet mit Mountainbike in der Marktstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Vormittag ereignete sich gegen 11:10 Uhr in einem Textilwarengeschäft in der Markstraße Ecke Grenzstraße ein Ladendiebstahl, nach dem der bislang unbekannte männliche Täter unerkannt flüchten konnte.

Dieser begab sich zuvor mit drei hochwertigen T-Shirts in die Umkleidekabine und verstaute diese in seinen mitgeführten Rucksack. Im Anschluss flüchtete er vor dem Ladendetektiv zu Fuß aus dem Geschäft und setzte seine Flucht mit einem außerhalb des Geschäftes abgestellten Mountainbike fort. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Laut Zeugenaussagen konnte der männliche Täter wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175cm groß - 25-35 Jahre alt - kräftige Statur - Kurzhaarschnitt, dunkelbraune Haare - 3- Tage-Bart - Mundnasenschutz ("Maske") - Bekleidung: schwarze Schuhe, schwarze Jogginghose, schwarzes T-Shirt - mitgeführt: senfgelber Rucksack, Boden schwarz, vermutlich der Marke "Adidas" - Fluchtmittel: Mountainbike, 26 Zoll, schwarz-matt, Reifen mit Stollen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

