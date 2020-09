Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw überschlägt sich in der Güterstraße - 64-jähriger Fahrzeugführer wird leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 15.09.2020, ereignete sich in der Güterstraße gegen 16:24 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte 64-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Dieser fuhr an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbei, als dieser den Pkw touchierte, aus bisher ungeklärter Ursache in Schleudern geriet und sich überschlug. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der 64-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

