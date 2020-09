Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020, kam es in der Zeit von 15:50 Uhr und 18:25 Uhr in der Stettiner Straße in Sande zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter dunkelblauer Pkw Audi A1 wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer mit dessen Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

