POL-WHV: Polizei nimmt 15-jährigen amtsbekannten Wilhelmshavener am Donnerstag in Varel fest, der nach der Vorführung nun in Untersuchungshaft sitzt

Am vergangenen Mittwoch erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von einem Tageswohnungseinbruch in der Weichselstraße in Wilhelmshaven. Nach Angaben der 76-jährigen Bewohnerin des Einfamilienhauses hielt sich diese gegen 14:15 Uhr zunächst in ihrer Küche auf und begab sich daraufhin zu ihrem Badezimmer. Auf dem Weg dorthin habe sie einen Schatten in einem weiteren Zimmer wahrgenommen und traf dort auf eine unbekannte männliche Person, die auf Ansprache der Bewohnerin über die zuvor aufgebrochene Terrassentür mit Schmuck und Bargeld geflüchtet sei. Daraufhin alarmierte die 76-jährige umgehend die Polizei und gab bei der Sachverhaltsaufnahme eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland konnten daraufhin eine Lichtbildvorlage erstellen und der Geschädigten vorlegen, die daraufhin einen 15-jährigen amtsbekannten Wilhelmshavener als den unbekannten Täter wiedererkannte. Dieser war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der Donnerstagvormittag vollstreckt wurde, jedoch zunächst nicht zum Auffinden des Diebesgutes und Antreffen des Tatverdächtigen führte. Derweil in Varel: Gegen 11:40 Uhr erhielt das Polizeikommissariat Varel Kenntnis über einen Wohnungseinbruchdiebstahl in der Oltmann-Beecken-Straße. Ein zu dem Zeitpunkt noch unbekannter Täter hatte sich in der Abwesenheit der Bewohner zuvor Zugang zu dem Haus verschafft und Bargeld, EC-Karten und ein E-Bike entwendet. Die Ermittlungen ergaben, dass der 15-Jährige, der eine Schule in Varel besucht hatte, auch für diesen Einbruch verantwortlich sein könnte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung traf eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Varel unmittelbar nach Bekanntwerden gegen 11:57 Uhr tatsächlich auf den 15-Jährigen, der neben dem entwendeten E-Bike weiterhin auch Bargeld bei sich führte. Die Beamten nahmen den 15-Jährigen fest. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde außerdem bekannt, dass der Tatverdächtige vor dem Einbruch in der Oltmann-Beecken-Straße bereits ein Fahrrad genutzt hatte, dass er nach eigener Einlassung kurz zuvor bei der Schule in der Waisenhausstraße in Varel entwendet hatte. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht in Oldenburg ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt. Dem Antrag wurde stattgegeben, so dass das Amtsgericht Oldenburg nach der Vorführung am Donnerstagnachmittag wegen Wiederholungsgefahr Haftbefehl gegen den 15-Jährigen erlassen hat und der Tatverdächtige am Donnerstag der Jugendanstalt in Hameln zugeführt wurde. Der Tatverdächtige teilte den Ermittlern außerdem das Versteck des Diebesgutes des Einbruches in der Weichselstraße mit, so dass der Schmuck am Freitag bereits wieder an die Geschädigte ausgehändigt werden konnte. Die Freude war sehr groß, zumal es sich bei einigen Dingen um für sie wertvolle Erinnerungsstücke handelt.

