Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vorübergehende Inbetriebnahme der 'Mobilen Wache' vor dem Polizeikommissariat Varel (mit Bildern)

Varel (ots)

Wer in dieser Woche das Polizeikommissariat Varel aufsucht und den Wachbereich betreten möchte, wird nicht in das Dienstgebäude gelangen, sondern in einen Container gebeten. Umfangreiche Baumaßnahmen im Wachbereich des Polizeikommissariates führen zu dieser Maßnahme, so dass der Bürocontainer der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen unmittelbar vor dem Vareler Dienstgebäude in der Bahnhofstraße 51 zum Einsatz kommt. Derartige Bürocontainer werden seit mehreren Jahren landesweit weiterhin auch bei Großveranstaltungen oder Einsatzlagen eingesetzt. In der modernen mobilen Wache in Varel sind zwei Arbeitsplätze vorzufinden, an denen die Polizeibeamtinnen und -beamten analog zum Dienstbetrieb im Dienstgebäude ihren polizeilichen Alltag lückenlos fortsetzen können. Sei es die Annahme von Telefonaten oder das Arbeiten am Computer - alles ist in der mobilen Wache möglich. Je nach Verlauf der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ist eine Rückkehr in das Dienstgebäude Ende dieser Woche vorgesehen.

