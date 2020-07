Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen, Lkrs. KN) Löschen eines nicht gestatteten Lagerfeuers führt zum Auffinden von illegal entsorgtem Müll (30.07.2020)

Radolfzell-Markelfingen (ots)

Ein nicht gestattetes Lagerfeuer erforderte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Markelfingen am Waldrand oberhalb der Kämpfenstraße. Das Feuer wurde gelöscht, ein Übergreifen auf den Baumbestand konnte dank der schnellen Alarmierung verhindert werden. Neben der Feuerstätte befand sich illegal entsorgter Müll, unter anderem mehrere Autoreifen, ein Bürodrehstuhl oder ein demoliertes Fahrrad. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell