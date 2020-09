Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 16.09.2020 gegen 14.15 Uhr befuhr die Fahrerin eines dunkelblauen Pkw VW Passat in Schortens die Menkestraße von der Ladestraße kommend. Unmittelbar nachdem sie den Bahnübergang passiert hatte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem silbernen Pkw Kombi, dessen Fahrerin vom Parkplatz des Hillers-Eck nach links in die Menkestraße einbog und dabei die Vorfahrt der Fahrerin des Passats missachtet. An deren Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im hinteren Bereich der Fahrerseite. Die Verursacherin des Verkehrsunfalles setzte ihre Fahrt auf der Menkestraße weiter in Richtung Plaggestraße fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Schortens (Telefon 04461 98493-0) zu melden. (1073321)

