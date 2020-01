Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Neuenkirchen (ots)

Am frühen Freitagabend (10.01.2020) hat sich an der Mesumer Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 80-jährige Neuenkirchenerin schwer verletzt wurde. Gegen 17.35 Uhr wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen von der Mesumer Straße nach links auf die Straße Feldhof abbiegen. Den Schilderungen zufolge hatte er zunächst an der Haltlinie gestanden und hatte dann beim Losfahren einen Knall gehört. Die 80-jährige Rollstuhlfahrerin lag hinter seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

