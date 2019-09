Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzung; Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Riskant überholt

Auf etwa 21.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 48-Jähriger am Donnerstagabend an der Einmündung der Achalmstraße in die Echterdinger Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Echterdinger Straße in Richtung Aicher Straße unterwegs. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr vor der Ampel an der Kreuzung zur Aicher Straße bis nach der Einmündung Achalmstraße zurück. Um den Einmündungsbereich frei zu halten, bremste eine vorausfahrende Autofahrerin um einem 34-jährigen VW Golf-Fahrer das Einbiegen von der Achalmstraße in die Echterdinger Straße zu ermöglichen. Trotz der für ihn unklaren Verkehrslage überholte der 48-Jährige den vorausfahrenden Pkw, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem einbiegenden VW kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Kirchheim (ES): In Firma eingebrochen (Zeugenaufruf)

Eine Vielzahl an Bohrer und Fräsen sind bei einem Firmeneinbruch in der Nacht zum Freitag in der Brunnenstraße in Jesingen erbeutet worden. In der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 6.45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf der Gebäuderückseite über eine aufgebrochene Tür ins Innere der Firma. Der Unbekannte nahm sämtliche Bohrer und Fräsen aus den Schränken und dem Lager mit. Der Wert des Diebesguts liegt noch nicht vor. Er dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern durchgeführt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Diebesguts. (ms)

Kirchheim (ES): Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Vier Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagmorgen auf der Alte Plochinger Steige in Kirchheim verletzt worden. Ein 70-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit seinem Skoda von Kirchheim herkommend in Richtung Wernau unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Audi einer 27 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Fahrer sowie zwei Beifahrer in dem Skoda wurden mit Verletzungen von bisher unbekanntem Ausmaß in umliegende Kliniken gebracht. Zur Versorgung der Verletzten war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Die Alte Plochinger Steige musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie zur Reinigung der Fahrbahn in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Da Öl ausgelaufen war, musste ein spezielles Reinigungsfahrzeug angefordert werden. Gegen 11.15 Uhr war die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Fußgänger schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Ein 33-Jähriger wollte mit seinem BMW um 19.45 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Ludwigstraße fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 83 Jahre alten Fußgänger. Der Senior wurde mittig von dem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes am Donnerstagnachmittag auf der B 464. Ein 21-Jähriger war um 15.40 Uhr mit einem Opel Astra von der Eckbergkreuzung kommend in Richtung B 27 am Ende einer Kolonne unterwegs. Als die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten, bemerkte dies der junge Mann zu spät. Der 21-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und wich nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Auf der Gegenfahrspur kam es zur Kollision mit dem VW Polo einer 77 Jahre alten Frau. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto der Seniorin zurückgeschleudert und drehte sich. Der Wagen des Unfallverursachers kam nach links von der Straße ab und blieb im Grünstreifen stehen. Die beiden Fahrzeug-Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine 74-jährige Beifahrerin im Polo erlitt so schwere Verletzungen, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Zur Versorgung der Verletzten war ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Unfallstelle. Weiterhin rückte die Feuerwehr zur Unterstützung an. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagnachmittag zusammengestoßen und beim Sturz von ihren Rädern verletzt worden. Ein 55-Jähriger befuhr um 15.20 Uhr mit seinem Mountainbike den Weg vom Heuberger Tor herkommend in Richtung Hagelloch. Etwa auf Höhe des Häckselplatzes kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vorausfahrenden, 67 Jahre alten Pedelec-Lenker. Der 55-Jährige fiel im Anschluss in den Grünstreifen. Der ältere Radfahrer stürzte in den Straßengraben. Der Mountainbike-Lenker zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der 67-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Rädern entstand geringer Sachschaden. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Kreuzung B 296 / K 6916 ereignet hat. Eine 32-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Smart auf der Kreisstraße in Richtung Reusten unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße fuhr sie ohne anzuhalten in die B 296 ein. Eine vorfahrtsberechtigte 66-Jährige, die mit ihrem Opel Corsa auf der Bundestraße in Richtung Herrenberg unterwegs war, versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichmanöver einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden fiel mit etwa 25.000 Euro beträchtlich aus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell