POL-BS: Spielautomaten in Spielothek aufgebrochen

06./07.07.2019, 23.57 - 00.41 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Eine unliebsame Überraschung erlebte der Mitarbeiter einer Spielothek am Montagmorgen.

Der 38-jährige Mann wollte in dem Spielcasino am Ägidienmarkt am Montagmorgen aus zwei Spielautomaten das Bargeld entnehmen. Hierbei stellte er fest, dass die beiden Geräte in der Nacht zuvor gewaltsam geöffnet worden waren und verständigte die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten offenbar während der regulären Öffnungszeiten unbemerkt die Automaten geöffnet und die Geldkassetten entleert. Schließlich verwischten sie die Spuren des gewaltsamen Öffnens und verschwanden unerkannt. Der oder die Verdächtigen erbeuteten Bargeld im vierstelligen Eurobereich.

