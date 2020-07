Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Tankstelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (30.07.2020) in eine Tankstelle an der Hauptstraße eingebrochen und haben Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Nach ersten Ermittlungen begaben sich die Täter gegen 01.35 Uhr auf das Gelände der Tankstelle. Nachdem der Versuch, eine Scheibe einzuschlagen, misslang, drückte einer der Täter die Eingangstür auf und stahl aus dem Verkaufsraum mehrere Stangen Zigaretten, während sein Komplize auf dem Gelände wartete. Gegen 02.40 Uhr flüchteten beide in unbekannte Richtung. Einer der Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine helle Hose. Der zweite war mit einer glänzenden Adidas-Jacke, einer dunklen Hose und weißen Sportschuhen bekleidet. Er trug eine Mund-Nase-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

