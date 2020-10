Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0691 --Geschäftsführer bedroht und beleidigt --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 16.10.20

Am Freitag wurde ein Bremer Immobilien-Investor über ein soziales Netzwerk bedroht und beleidigt. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 47-Jährige wurde in einem Schreiben von einer Gruppe die sich "RosaroteZ" nennt öffentlich beleidigt. Dazu wurde in einem Beitrag eine Bedrohung gepostet. Der Inhalt steht im Zusammenhang mit der Protestaktion und der Besetzung eines leerstehenden Gebäudes in der Lahnstraße (PM Nr. 0663, 0664).

Der Investor stellte am Freitagabend Strafantrag wegen Beleidigung und Bedrohung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell