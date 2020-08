Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 29.08.2020, 01:00 Uhr - 02:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Verkaufsstand in der Carl-Benz-Straße in Frankenthal auf und entwendeten aus der Kasse 20 Euro Bargeld. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Verkaufsstand aufgebrochen und neben 200 Euro Bargeld auch diverse Lebensmittel entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beider Aufbrüche beläuft sich auf ca. 450 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

