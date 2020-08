Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Person im Woogbachtal

Speyer (ots)

29.08.2020, 06:13 Uhr

Ein 22jähriger Mann aus Dudenhofen wurde von einem Spaziergänger im Woogbachtal in Speyer mit einer stark blutenden Kopfwunde aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation ist wahrscheinlich, dass der Mann sein mitgeführtes Fahrrad über die dortigen Treppen in Richtung Woogbachtal schieben wollte und dabei aus unbekannten Gründen am Ende der Treppen zu Fall kam. Aufgrund der Verletzung kamen Notarzt und Rettungswagen vor Ort, der 22jährige wurde zwecks weiteren Untersuchung durch einen Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht.

