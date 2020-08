Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aggressive Personen auf dem Domplatz und in der Innenstadt

Speyer (ots)

28.08.2020, 17:17 Uhr und 18:05 Uhr

Zunächst meldet ein 39jähriger Zeuge einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer in der Auestraße in Speyer. Dieser Fahrradfahrer, ein 35jähriger Mann aus Speyer, konnte im Domgarten einer Kontrolle unterzogen werden. Er zeigte sich vom Beginn der Kontrolle an aggressiv und beleidigte sowohl den Mitteiler wie auch die Polizeibeamten mit Worten und Gesten. Ihn erwartet deshalb eine Anzeige wegen Beleidigung. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde das Fahrrad zunächst sichergestellt, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ.

Gegen 18:05 Uhr wird zunächst eine angeblich hilflose, laut schreiende Person in der Innenstadt/Maximilianstraße gemeldet. Bei dem 33jährigen Mann sollte eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Der Mann zeigte sich jedoch uneinsichtig und auch in diesem Fall wurden die eingesetzten Polizeibeamten mit Worten und Gesten mehrfach beleidigt. Die stark alkoholisierte Person konnte vor Ort nicht beruhigt werden, er musste deshalb zwecks Personalienfeststellung auf die Dienststelle verbracht werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgängig. Aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung und der wachsenden Uneinsichtigkeit wurde er nach der Entnahme einer Blutprobe in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen und er verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei Speyer. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen

