Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegkontrollen zum Beginn des neuen Schuljahrs (13/2708)

Speyer (ots)

17.08 - 27.08.2020

Seit Anfang letzter Woche sind die Schüler in Rheinland-Pfalz aus den Sommerferien zurückgekehrt und in das neue Schuljahr gestartet. Wie in jedem Jahr nach den Sommerferien widmete sich die Polizei Speyer auch 2020 in dieser und der zurückliegenden Woche der Kontrolle des Schulwegs an Schulen im Stadtgebiet und den Umlandgemeinden. So konnte sichergestellt werden, dass die Schüler auch nach der langen Ferienzeit wieder sicher an ihre Schule gelangen. Bei den täglich an mehreren Schulen zu Schulbeginn und -ende durchgeführten Kontrollen achteten die Polizeibeamten insbesondere darauf, dass die Straßen von den Schülern sicher überquert wurden und diese im Auto der Eltern richtig angeschnallt waren. Auch auf die Problematik falsch parkender Elterntaxis wurde ein Augenmerk gelegt und die vereinzelt festgestellten Eltern auf ihr Fehlverhaltenden hingewiesen. Insgesamt kann die Polizei nach zwei Wochen eine positive Bilanz ziehen. Zwar waren bei der am Donnerstag zwischen 07:30 - 08:05 Uhr an der Woogbachschule durchgeführten Kontrolle gleich mehrere Verstöße festzustellen. Drei Erwachsene und zwei Kinder hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt, vier Kinder waren ohne Kindersitz unterwegs und an vier Verkehrsteilnehmer wurden Mängelberichte wegen fehlender Dokument bzw. fehlendem Warndreieck/Warnweste ausgestellt. Dies blieb jedoch die Ausnahme. Bei allen anderen Schulwegkontrollen in den letzten beiden Wochen konnte die Polizei nur in Einzelfällen Fehlverhalten feststellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell