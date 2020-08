Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit über 3 Promille auf Fahrrad unterwegs (55/2708)

Speyer (ots)

27.08.2020, 18:05 Uhr

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr leitete die Polizei am Donnerstagabend gegen einen 53jährigen Mann ohne festen Wohnsitz ein. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass die Person augenscheinlich betrunken im Bereich der Industriestraße mit einem Fahrrad unterwegs sei. Eine Streife konnte den Radfahrer dann an der Bushaltestelle "Stadtverwaltung" feststellen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab eine Wert von 3,77 Promille. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung wurde er anschließend in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei Speyer.

