POL-PDLU: Speyer - Beim Öffnen der Fahrertür Radfahrerin übersehen (29/2708)

Speyer (ots)

27.08.2020, 11:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin kam es am Donnerstag gegen 11:30 Uhr in der Wormser Straße. Ein 70jähriger Mann aus Belgien stand in Höhe des Amtsgerichtes mit seinem Alfa Romeo in einer Parklücke. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er die auf der Wormser Straße fahrende 61jährige Radfahrerin aus Speyer, die der Tür nichtmehr ausweichen konnte, stürzte und sich eine Rippenfraktur zuzog. Das Fahrrad sowie der Pkw des Unfallverursachers blieben unbeschädigt.

