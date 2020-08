Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb von Polizei gestellt (19/2708)

Speyer (ots)

27.08.2020, 09:20 Uhr

Die Polizei stellte am Donnerstagmorgen einen 22jährigen Ladendieb in der Maximilianstraße, nachdem dieser zuvor ein Parfüm und eine Sonnenbrille in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße entwendete. Der Täter, der nach Verlassen des Marktes mit seiner Diebesbeute im Wert von 95EUR zu Fuß in Richtung unterwegs war, konnte aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung in Höhe der "Alten Münz" durch eine Streife kontrolliert werden. Das Diebesgut konnte dabei beim Beschuldigten aufgefunden und wieder an die geschädigte Institution ausgehändigt werden. Da der 22jährige Ladendieb einen Atemalkoholwert von rund 3,5 Promille aufwies, wurde ihm zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen.

