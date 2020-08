Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer zwischenWusterhusen und Rubenow (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots)

Am 08.08.2020, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Traktor die Kreisstraße 22 aus Richtung Wusterhusen kommend in Richtung Rubenow. Auf Höhe der Ortslage Stevelin beabsichtigte der 40-jährige deutsche Fahrer des Traktors nach links abzubiegen. Da Gegenverkehr herrschte, musste der Traktor halten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der 39-jährige deutsche Fahrer eines hinter dem Traktor fahrenden Motorrades erkannte die Situation zu spät und stieß mit seinem Motorrad gegen das linke Hinterrad des Traktors. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und an diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der 40-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt und an seiner Maschine entstand kein sichtbarer Schaden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

