POL-PDLU: Frankenthal - Alkoholisiert und zu schnell gefahren

Anlässlich eines Geschwindigkeitsverstoßes wird der Fahrer eines Kleinkraftrads am 28.08.2020, gegen 23:55 Uhr, im Nordring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung stellen die Beamten bei dem 57-jährigen aus Lambsheim Atemalkohol fest. Ein in der Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführter Alkoholtest ergibt einen Wert von 0,62 Promille. Einen Führerschein kann der 57-Jährige ebenfalls nicht vorweisen, weshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wird. Da der Beschuldigte mehrfach in diesem Zusammenhang polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird zudem sein Kleinkraftrad sichergestellt. Gemäß Bußgeldkatalog kommt auf den 57-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu.

