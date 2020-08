POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 27.08.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 27.08.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 27.08.2020 wurden bei der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt sieben Verkehrsunfälle protokolliert.

Gegen 07:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzungsanlage Dierdorfer Straße/Berggärtenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 48jähriger Fahrzeugführer übersah bei seinem Abbiegevorgang, den an der Kreuzungsanlage befindlichen vorfahrtsberechtigten 64jährigen Verkehrsteilnehmer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 64jährige musste leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

An der Kreuzung Johannes-Seiz Straße/Brucknerstraße missachtete eine 43jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt einer 52jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde ein weiteres am Straßenrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keine Person verletzt.

Im Zeitraum von 14:30-15:45 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW ordnungsgemäß in der Wilhelm-Leuschner-Straße 5, am rechten Fahrbahnrand. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug kam bemerkte dieser einen frischen Unfallschaden im vorderen, linken Bereich des Fahrzeugs. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle zuvor bereits verlassen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Verkehrsüberwachung -

Wie bereits in den vergangenen Tagen wurden auch am 27.08.2020 polizeiliche Kontrollmaßnahmen entlang der Alteck durchgeführt. Hierbei konnten sowohl PKW-Fahrer als auch Zweiradfreunde in die polizeilichen Kontrollen eingebunden werden. In den durchweg positiven Präventionsgesprächen konnten die Verkehrsteilnehmer auf die individuellen Gefahren der Alteck hingewiesen und entsprechend sensibilisiert werden. Polizeiliche Beanstandungen waren im Rahmen dieser Kontrollen nicht notwendig. Die polizeiliche Präsenz zeigte auch an diesem Tag Wirkung. Auch in den kommenden Wochen werden entsprechende Kontrollen folgen.

- Strafanzeigen -

Gegen 21:30 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen randalierenden Kunden in einer Gaststätte in der Schloßstraße informiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und nach Erteilung eines Platzverweises zeigte sich der 46jährige Störer nur wenig einsichtig. In der Folge wurden die eingesetzten Beamten durch den Störer mehrfach beleidigt. Aufgrund des aggressiven Auftretens des 46jährigen wurde dieser dem Polizeigewahrsam zugeführt.

