Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuer Polizei-Bezirksdienstbeamter in Daaden stellt sich vor - 40 Jahre Erfahrung und die ersten 100 Tage im Bezirksdienst Daaden -

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Daaden (ots)

Vor circa 100 Tagen wurde Herr Polizeihauptkommissar Matthias Alt durch den amtierenden Bürgermeister Schneider der Verbandsgemeinde im Daadener Rathaus begrüßt. Hier ergab sich auch gleich die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes kennenzulernen - wichtige Partner in der Sicherheitsarbeit vor Ort. Seit dieser Zeit ist der 56-jährige Polizeihauptkommissar Alt nun in seinem "Beritt" eingesetzt und konnte die ersten Erfahrungen in neuer Funktion sammeln. Als Bezirksbeamter, der sein Büro im Daadener Rathaus hat, ist er der örtliche Ansprechpartner der Polizei. Unter anderem durch Fußstreifen soll er die sichtbare Polizeipräsenz erhöhen. Darüber hinaus steht er im engen Kontakt mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung, damit bei überschneidenden Zuständigkeiten gemeinsam agiert werden kann. Ferner werden im Bezirksdienst diverse Straftatbestände, dazu zählen Teilbereiche der Eigentumskriminalität, Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen, abschließend bearbeitet. Auch Ermittlungs- und Vernehmungsersuchen anderer Polizeidienststellen bezüglich der genannten Deliktsbereiche landen auf dem Schreibtisch des Bezirksbeamten. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit musste PHK Alt einen Fall von häuslicher Gewalt bearbeiten; ein Deliktsbereich, der auch nach 40-jähriger Dienstzeit belastend ist. "Gerade, wenn Kinder involviert sind, schüttelt man dies nicht so einfach ab." so PHK Alt. Doch die positiven Erfahrungen in der neuen Tätigkeit überwiegen deutlich. "Ich habe das Gefühl, dass ich von der Daadener Bevölkerung sehr offen und positiv aufgenommen werde. Ich freue mich auf die kommende Zeit als Bezirksbeamter und hoffe auf einen guten Kontakt zur Bevölkerung und eine gute Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort." Sie erreichen den Bezirksbeamten für das Daadener Land zu den regelmäßigen Bürozeiten in der Verbandsgemeinde Daaden und unter der Telefonnummer 02743-929 120.

Hintergrundinformationen zur Person: Polizeihauptkommissar Matthias Alt PHK Alt trat am 01.08.1980 in die rheinland-pfälzische Polizei ein und kann daher in diesem Jahr auf eine 40-jährige Dienstzeit zurückblicken. Nach seiner Ausbildung an verschiedenen Standorten der Bereitschaftspolizei verrichtete er zunächst Dienst in einer Einsatzhundertschaft der Mainzer Bereitschaftspolizei. Erste Station im Polizeieinzeldienst war die PI Linz, bevor er zum 01.04.1989 zur PI Betzdorf versetzt wurde. Die letzten zweieinhalb Jahre vor Übernahme der Bezirksdienststelle in Daaden wurde er im Streifendienst der Polizeiwache Wissen eingesetzt. Seit Mai 2020 ist PHK Alt nun als Bezirksdienstbeamter für das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Daaden zuständig, er gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion in Betzdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell