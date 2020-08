Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vom Fahrrad gestoßen und weggefahren

Speyer (ots)

28.08.2020, 07:30 Uhr

Der 10jährige Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße in Speyer. Auf Höhe der Bushaltestelle Ludwig-Uhland-Straße überholte ihn ein älterer Schüler ebenfalls mit dem Fahrrad und versetzte ihm dabei einen absichtlichen Stoß mit dem Ellenbogen. Aufgrund dessen stürzte der 10jährige und zog sich Schürfwunden an beiden Beinen zu. Der andere Fahrradfahrer fuhr weiter. Er wird beschrieben als ca. 16 Jahre alt, schlanke Statur, trug eine graue Jacke mit Kapuze, die er über dem Kopf zog, und war mit einem blauen Mountainbike mit der schwarzen Aufschrift "Rockrider" unterwegs. Laut dem Geschädigten kam es in der Vergangenheit schon zu ähnlichen Vorfällen mit älteren Schülern, weshalb Zeugen zu diesem und/oder vergangenen Vorfällen gesucht werden insbesondere zu Schulbeginn bzw. Schulschluss und im Bereich der Schulwege. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

