Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit unter Teenagern eskaliert

Speyer (ots)

28.08.2020, 19:35 Uhr

Bei einem Jugendtreff in Speyer kam es zwischen einer Gruppe von sechs Jugendlichen zu Streitigkeiten. Dabei ohrfeigte ein 14jähriges Mädchen aus Speyer ein 13jähriges Mädchen aus Schifferstadt. Daraufhin zog eine weitere 13jährige Beteiligte ein Tierabwehrspray aus der Tasche und sprühte in die Gruppe. Anschließend kam es noch zu weiteren Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten. Die 14jährige wurden durch das Spray leicht verletzt. Sie wurde durch das DRK medizinisch behandelt, die Eltern der Beteiligten wurden durch die Polizeibeamten in Kenntnis gesetzt

