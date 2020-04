Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Rivalen "raufen" sich

Pirmasens (ots)

Gestern, kurz nach 23:00 Uhr, wurde eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern in der Schloßstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war die "Rauferei" noch in vollem Gange und die beiden Streithähne reagierten zunächst nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten. Als einer der beiden zum Faustschlag ausholte, konnte dies nur durch den Einsatz von Reizgas verhindert werden. So konnten schließlich die Gemüter wieder beruhigt und der zur Zeit vorgeschriebene Mindestabstand hergestellt werden. Der 23jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, lehnte aber eine Behandlung im Krankenhaus ab. Sowohl er als auch sein 18jähriger Kontrahent gaben an, dass es sich lediglich um eine Rauferei wegen der gemeinsamen Ex-Freundin gehandelt habe und niemand verletzt sei. Gegen den 18jährigen jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Gegen beide wurde wegen Unterschreitung des zur Zeit einzuhaltenden Mindestabstands ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. pips

