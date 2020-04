Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein Audi Q7 wurde gestern, gegen 15:10 Uhr, auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Zweibrücker Straße geparkt. Als der Fahrer eine halbe Stunde später zurückkam, stellte er einen Schaden am hinteren rechten Radkasten fest, dessen Höhe auf 350 Euro geschätzt wird. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht und hat sich einfach entfernt, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der Fahrer des Q7 erinnert sich noch an einen älteren silbernen E- oder C-Klasse-Mercedes der beim Einparken rechts daneben geparkt war. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

