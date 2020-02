Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200210.2 Burg/Dithm.: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung!

Burg/Dithm. (ots)

Bereits am Sonntag, 22.12.2019, ist es in der Burger Bahnhofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines jungen Mannes gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Um 04.31 Uhr ging der damals 24-Jährige zu Fuß die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofsgebäude entlang. Etwa in Höhe der dortigen Apotheke kamen ihm zwei männliche Personen entgegen. Nachdem einer der Unbekannten ihn zunächst nach einer Zigarette gefragt hatte, schlug er ihm unvermittelt in sein Gesicht. Der zweite Unbekannte stieß den Geschädigten zur Seite, der dadurch zu Fall kam. Am Boden liegend versuchte der zuerst in Erscheinung getretene Täter ihm gegen den Kopf zu treten. Der aus dem Kreis Dithmarschen stammende Mann konnte die Tritte einigermaßen abwehren. Eine dritte unbekannte Person kam hinzu, die die beiden Täter zum Verlassen des Ortes aufforderte. Zu dem Zeitpunkt näherte sich nämlich eine fünfköpfige Personengruppe, die schließlich auch den Rettungswagen alarmierte. Der Geschädigte kam verletzt in ein Krankenhaus.

Bei den etwa 25 - 35 Jahre alten Tätern soll es sich um etwa 180 cm bis 190 cm große Männer mit sportlicher Statur gehandelt haben. Der zuerst in Erscheinung getretene Täter hatte einen dunklen Dreitagebart und trug eine schwarze Wintermütze. Der andere Unbekannte hatte ebenfalls einen dunklen Dreitagebart und dunkle, seitlich abrasierte Haare. Die beiden zuerst aufgeführten Täter sprachen Deutsch. Der zuletzt aufgetretene Unbekannte hatte auch kurze dunkle Haare.

Die Polizei in Burg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Gesucht wird auch nach den fünf Personen, die auf das Geschehen hinzugekommen sind und den Rettungswagen alarmiert haben. Hinweise bitte an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825/77 99 88-0.

Maike Pickert

