Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200210.6 Itzehoe: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Itzehoe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen haben am Freitagabend in Itzehoe zwei Frauen leichte Verletzungen erlitten. An ihren Wagen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Um 21.45 Uhr war eine 34-jährige Itzehoerin auf dem Lübscher Kamp aus Richtung Heiligenstedtenerkamp in Richtung De-Vos-Straße unterwegs. An der Kreuzung Lübscher Kamp / Kamper Weg / De-Vos-Straße beabsichtigte sie, die Landesstraße 120 bei auf Gelb-Blinklicht geschalteter Ampelanlage geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie den von rechts aus Richtung Kremperheide kommenden, bevorrechtigten Wagen einer 24-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei an dem Passat der Unfallverursacherin ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstand - der Ford der Geschädigten erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die beiden Fahrzeuginsassinnen zogen sich bei dem Unglück leichte Verletzungen zu, die medizinische Versorgung in einem Krankenhaus lehnten sie ab.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell