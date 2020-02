Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200210.3 Itzehoe: Einbruch in Gaststätte

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Freitag ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 08.20 Uhr stiegen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in die Kneipe in der Heinrichstraße ein. Sie leerten im Inneren den Sparkasten eines Sparclubs und entwendeten diverse Spirituosen in unbekannter Menge. Mitsamt ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unbemerkt.

Hinweise zur Identität der Eindringlinge gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell