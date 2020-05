Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bankkunden entdeckten versuchte Geldautomatensprengung

Rösrath (ots)

Am Sonntagmorgen (03.05.), gegen 08:20 Uhr, entdeckten Kunden einer Bankfiliale in der Hauptstraße eine versuchte Geldautomatensprengung, als sie Geld abheben wollten.

In der Bankfiliale war es in der Nacht gegen 04:42 Uhr bereits zu einer Alarmauslösung gekommen, bei der jedoch noch keine Straftat zu erkennen war und die Eingangstüren ordnungsgemäß verschlossen waren. Die Glasschiebetüren der Filiale lassen sich automatisch erst ab 5 Uhr morgens öffnen.

Offenbar haben die unbekannten Täter zwischen 05:00 Uhr und 08:20 Uhr ihren Angriff auf den Geldautomaten gestartet. Anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskamera konnte festgestellt werden, dass sie ein Gas in den Automaten geleitet haben. Es ist auch zu einer kleinen Detonation gekommen, jedoch blieb der innenliegende Tresor verschlossen, so dass die Täter nicht an das Geld gelangten.

Die Kriminalpolizei sowie die Spurensicherung wurden noch am gleichen Morgen angefordert und begannen mit ihren Ermittlungen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 bei der Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell