Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher entwendet Technik für den Online-Gottesdienst

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (03.05.), gegen kurz nach 7 Uhr, bemerkten Mitglieder einer Kirchengemeinde in Dabringhausen in der Straße Auf der Huhfuhr den Diebstahl diverser Elektronikgeräte.

Am Vortag, gegen 22:45 Uhr, wurde die Technik für einen Online-Gottesdienst im Veranstaltungssaal aufgebaut. Es wurden Beamer, Mischpult, Laptop, Kopfhörer und zwei Kameras entsprechend aufgestellt. Sämtliche Gegenstände mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich wurden gestohlen.

Vermutlich hat sich ein Unbekannter im Gebäude versteckt und einschließen lassen, so dass er die Gegenstände unbemerkt stehlen und das Gebäude durch den Haupteingang verlassen konnte.

Im gleichen Zeitraum wurde außerdem an einem Nachbarhaus ein Satz Winterreifen auf Alufelgen gestohlen.

Aufgrund der Größe und Menge der Gegenstände muss der Täter zum Abtransport seiner Beute ein Fahrzeug benutzt haben.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 bei der Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell