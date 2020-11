Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Koblenz 2 - Einbruch in Fachgeschäft für Motorradzubehör

KoblenzKoblenz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Gewerbegebiet Koblenz-Kesselheim zum Einbruch in ein Fachgeschäft für Motorradzubehör. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein rückwärtiges Tor Zugang zum Geschäft und entwendeten hochwertiges Motorradzubehör im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen im vorliegenden Fall werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise, welche zur Ermittlung des/ der Täter führen, werden an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 erbeten.

