Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Koblenz, FriedrichstraßeKoblenz, Friedrichstraße (ots)

Am Freitag, den 30.10.2020 kam es zwischen 09:30 Uhr - 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße in Koblenz. Die hierbei beschädigte schwarze Mercedes A-Klasse parkte auf einem überdachten Parkplatz schräg gegenüber der Hildegard-von-Bingen-Schule. Der/die unbekannte Unfallverursacher/in beschädigte nahezu die gesamte Fahrerseite der A-Klasse und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Pkw an die Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

