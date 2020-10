Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B327 bei Kastellaun

KoblenzKoblenz (ots)

Am 28.10.2020 um 07.41 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B327 bei Kastellaun, an dem mehrere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 39 jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis Bernkastell-Wittlich die B 327 in Richtung Emmelshausen und kollidierte in Höhe der Auffahrt Kastellaun/Bell mit einem ihr entgegenkommenden Mercedes-Sprinter. Die Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und der schwer verletzte Fahrer des Mercedes Sprinter per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall waren noch 2 weitere Pkw involviert, deren genaue Beteiligung am Unfallgeschehen ist derzeit noch unklar. Einer der beiden Fahrer wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, der andere Fahrer blieb unverletzt. Zur Aufklärung des genauen Unfallherganges beauftragte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einen Verkehrsunfall-Gutachter.

