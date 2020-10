POL-PDKO: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Polizeidirektion Koblenz

In dem Zeitraum zwischen dem 23.10.2020 (Freitag) und dem 25.10.2020 (Sonntag) wurde in ein Wohnhaus in der Rheinstraße in Kaltenengers eingebrochen. Dabei verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter über eine Garage Zutritt zu dem Anwesen. Die Polizei Andernach bittet unter 02632/9210 oder piandernach@polizei.rlp.de um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die sich in diesem Zeitraum auffällig verhalten haben.

