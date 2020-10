Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Kruft (ots)

Kruft, Am 27.10.2020, zwischen 5:25 und 5:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Alten Chaussee in Kruft aus Richtung Tubag-Allee kommend in Fahrtrichtung B256. Dabei sollen sich ein schwarzer Audi A3 und ein grauer 3er-BMW riskante Überholmanöver geleistet haben. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Auffahrunfall. die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632/9210;email: piandernach@polizei.rlp.de.

