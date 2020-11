Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl eines Radladers in Daberkow

AnklamAnklam (ots)

In der Zeit vom 23. November, 15.00 Uhr, bis zum heutigen 24. November 2020, 07.00 Uhr, ist es in Daberkow zu einem Diebstahl eines Radladers gekommen. Das rot-orange Fahrzeug der Marke Kubota im Wert von ca. 20.000 Euro wurde am Vortag auf einer kleinen Grünfläche in der Dorfstraße abgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

