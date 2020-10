Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht auf Mitfahrerparkplatz K27 (41/1610)

Römerberg (ots)

13.10.2020, 07:00 - 09:00 Uhr

Bereits am 13.10.2020 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07:00 - 09:00 Uhr vermutlich im Zusammenhang mit einem Park- bzw. Rangiervorgang einen auf dem Mitfahrerparkplatz an der K27 abgestellten VW Golf. Dieser wies einen Streifschaden in Höhe von ca. 2000 EUR auf der Beifahrerseite auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

