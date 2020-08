POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Fahrt unter Drogeneinfluß

Am Samstag, d. 08.08,2020 gg. 19.00 Uhr wurde in Clausthal ein 25-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Die Beamten bemerkten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten. Einen Drogenurintest lehnte er ab, so dass auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden mußte. Eine Anzeige erfolgt nach Eingang des Blutprobenergebnisses.

Trunkener Radfahrer

Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des alten Bahnhofs am Sonntag, d. 09.08.2020 gg. 03.00 Uhr, wurde ein 32-jähriger Radfahrer überprüft, der mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle wurde der Sicherheitsabstand eingehalten, trotzdem konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest lehnte der Mann ab, so dass auch er gleich zur Blutprobenentnahme zur Dienststelle mitgenommen wurde.

Sachbeschädigung / Körperverletzung

Als am Samstag, d. 08.08.2020, gg. 18.00 Uhr, ein Mann an einem Clausthaler Badeteich eine Zigarettte rauchte, wurde er von anderen Badegästen aufgrund der Trockenheit auf sein Fehlverhalten angesprochen. Eine Bekannte des Mannes (33 Jahre) sei daraufhin ausgerastet. Sie soll sich zu den anderen Badegästen begeben und deren Sonnenschirm beachädigt haben. Die 33-jährige Frau schildert den Sachverhalt in einer anderen Version. Obwohl ihr Begleiter sofort die Zigarette gelöscht habe, sei die eine der Beschwerdeführerinnen (50 Jahre) zu ihnen gekommen und habe sie mit dem migebrachten Sonnenschrim geschlagen. Bei weiteren Abwehrversuchen sei der Sonnenschirm kaputt gegangen.

Clausthaler Badeteiche

Das sommerliche Wetter lockte viele zu den Clausthaler Teichen. Parkplätze waren schnell ausgebucht, so dass einige Autofahrer andere "Parkunmöglichkeiten" suchten und u.a. Rettungswege zuparkten. Durch Lautsprecherdurchsagen konnte teilweise ein Umparken erreicht werden. Ein Pkw Mercedes, der einen Rettungsweg komplett zugeparkt hatte, mußte am Sonntagmittag von einem Abschleppdienst nach Clausthal umgesetzt werden. Bei den Überprüfungen der Teiche mußten die Beamten auch immer wieder feststellen, dass Personen unvernünftig bei der Trockenheit offene Feuer anglegt hatten.

Tote Katzen

Zwei tote Katzen am Fahrbahnrand wurden am Wochenende der Polizei gemeldet. Bei der toten Katze am Zellbach konnte eine Chipnummer ausgelesen werden, aber damit kein Besitzer ermittelt werden. Die zweite Katze wurde am Sonntagabend an der Sorge gemeldet. Katzenhalter, die ihre Katze vermissen, können sich bei der Poizei in Clausthal, Tel.: 05323 94110-0, melden. /Krz.

