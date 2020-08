POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 09.08.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 09.08.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Kradfahrer stürzt beim Bremsen- verletzt

Samstag, 08.08.2020,13.22 Uhr. Landesstraße 501, Bad Harzburg Richtung Oker Der 46-jährige Führer einer Harley aus Hamburg befährt mit weiteren Kradfahrern die L 501 in Richtung Oker. In Höhe Einmündung "Schrevenwiesen" muss er verkehrsbedingt bremsen, dabei kommt er zu Fall und verletzt sich am Bein. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 1500 Euro, der Kradfahrer kam ins Krankenhaus Goslar.

Ladendiebstahl

Samstag, 08.08.2020, 12.00 Uhr, Drogeriemarkt, Ilsenburger Straße. Zur Vorfallszeit wird ein Mann dabei beobachtet, wie er diverse Packungen Gillette Rasierklingen im Wert von 459 Euro in eine Tragetasche packte. Als er mit der Tasche den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren wollte, wird er durch das Personal angesprochen. Der Mann warf die Tasche weg und flüchtete. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie er in einen Pkw Audi stieg und abfuhr. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl / Grober Unfug

Samstag, 08.08.2020, 12.00 Uhr. Bad Harzburg, Sternstraße. Zum wiederholten Mal werden aus einem Stromkasten im Hausflur des Hauses Nr. 11 die Sicherungen entwendet. Ein Tatverdacht besteht, die Ermittlungen dauern an.

